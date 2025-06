Declaração do IR fora do prazo pode ser enviada com pagamento de multa Valor mínimo da penalidade é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do valor do imposto devido, mais juros Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 12h16 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h16 ) twitter

Declaração do IR fora do prazo pode ser enviada com pagamento de multa

Contribuintes que perderam o prazo da declaração do Imposto de Renda ainda podem enviar o documento, mas terão que pagar uma multa. O valor mínimo da penalidade é de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do valor do imposto devido, acrescido de juros.

A regularização pode ser feita pelo site da Receita Federal ou pelo programa de declaração disponível para download. Até a última sexta-feira (30), mais de 43 milhões de declarações foram enviadas à Receita Federal.

