Economia chinesa cresce 5,4% no início de 2025 Governo prevê desafios devido à guerra comercial com os EUA Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 12h19 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h19 )

Economia da China cresce 5,4% no primeiro trimestre de 2025

A economia da China cresceu 5,4% no primeiro trimestre de 2025, com a produção total de riquezas ultrapassando 31 trilhões de yuans, equivalente a cerca de R$ 25,6 trilhões.

O governo do país asiático reconhece que enfrentará desafios nos próximos meses por conta da guerra comercial com os Estados Unidos.

De acordo com o Departamento de Estatísticas do país, apesar do crescimento registrado, a demanda interna continua a avançar lentamente.

Esse cenário ocorre em meio a tensões comerciais persistentes, exigindo atenção redobrada das autoridades para sustentar o ritmo econômico.

