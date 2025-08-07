JR ENTREVISTA: Ministro anuncia chegada da TV 3.0 e prevê assinatura de decreto ainda em agosto

A implantação da TV 3.0 no Brasil deve ser oficializada ainda neste mês, com a assinatura de um decreto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A previsão é do ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, em entrevista ao JR Entrevista, nesta quarta-feira (6).



Segundo o ministro, a nova tecnologia representa um salto para a televisão aberta no país. Além de imagens mais nítidas e som de maior qualidade, os telespectadores poderão interagir com o conteúdo, inclusive em tempo real.



“Será uma televisão conectada à internet. As duas tecnologias vão operar em paralelo. Então, não vai existir descontinuidade do serviço da TV atual. Será uma TV mais interativa, aberta e gratuita”, explicou Siqueira Filho.



Um dos exemplos mais ilustrativos está no esporte: durante uma transmissão ao vivo, o usuário poderá rever um lance polêmico com um clique no controle remoto — funcionalidade típica das plataformas de streaming, agora adaptada à TV aberta.



O ministro ressaltou ainda que o projeto da TV 3.0 faz parte de um esforço mais amplo do governo para melhorar a infraestrutura digital do país. “Um exemplo é a Enec [Estratégia Nacional das Escolas Conectadas], em que, até 2026, 138 mil escolas no Brasil, tanto municipais quanto estaduais, serão beneficiadas com conectividade. Ou, no caso das escolas que já têm, mas a qualidade não é tão boa, a conectividade será melhorada”, afirmou.



Nomeado por Lula em abril deste ano — após indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com apoio do União Brasil —, Siqueira Filho também comentou a reunião recente com o presidente da República, em que manifestou o desejo de seguir à frente do ministério.



“A gente tem uma expectativa que vai conseguir se manter no cargo por entender que a indicação foi técnica e pela importância que o setor tem. Que a gente consiga fazer as entregas pactuadas pelo presidente Lula no momento da eleição”, disse o ministro.



O encontro ocorreu após um momento de tensão política, com críticas do presidente do União Brasil, Antonio Rueda, à condução da política econômica e à postura do governo diante das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. Nesta quarta-feira (6), o partido também sinalizou apoio ao protesto de parlamentares da oposição em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar.



Apesar do cenário político, o foco da pasta segue na expansão digital e na consolidação da nova fase da televisão brasileira. A expectativa é que o avanço da TV 3.0 marque uma revolução no acesso gratuito à informação e entretenimento, sem abrir mão da inclusão digital.







