JR ENTREVISTA: 'Ninguém ganha com briga', diz Nelsinho Trad sobre reação a taxas de Trump

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (2) é o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da CRE (Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional). Ao jornalista Thiago Nolasco, o parlamentar falou sobre as possíveis reações do Brasil ao “tarifaço” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e como a comissão deve se comportar nas questões relacionadas a diplomacia brasileira.



Segundo Nelsinho, é importante que o Brasil priorize o diálogo ao invés do confronto ao lidar com os EUA, para poder manter a boa relação com o país. Ele destaca que “ninguém ganha com briga”, por isso, é importante a cautela. “Eu tenho uma premissa comigo mesmo. Ninguém ganha com briga. Nem aquele que acha que ganhou, nem aquele que perdeu. Eu entendo que a gente tem que buscar o diálogo, tem que buscar o entendimento”, disse.



Ele ainda destacou que Trump já dizia durante a campanha que pretendia taxar os outros países e que o Brasil deveria ter se preparado para isso. “Teria que ter um planejamento mínimo de reação”, criticou.



Segundo ele, o papel da comissão é de debater os temas e pensar em propostas possíveis de solução. “Nós vamos fazer debates dentro da Comissão de Relações Exteriores. Fazer com que a gente possa tirar ali sugestões, que a gente possa se fazer presente”, destacou.



Nelsinho ainda afirmou que a relação dele com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, é boa. “Nós estamos com o Brasil. Essa é a nossa máxima.” Na entrevista, o senador ainda comentou sobre a relação Brasil-Argentina, e as declarações do presidente Javier Milei sobre o Mercosul. “Eu costumo dizer que a hora que a responsabilidade de quem senta na cadeira de um executivo, que tem um país todo pela frente para gerir, ela pesa. E muitas das medidas que, por ventura, a ideologia poderia fazer você tomar, você repensa para o bem da própria sociedade que você está administrando. Então, eu acredito nisso em relação ao Mercosul, porque a relação Brasil- Argentina de comércio, ela é próspera e boa para os dois lados. Então, eu imagino que tem que ter muita calma nessa hora para querer tirar de sintonia esse tipo de entrosamento”, disse.



