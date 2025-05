Operação policial prende Celsinho da Vila Vintém no Rio de Janeiro Traficante se aliou ao Comando Vermelho para enfrentar milícias Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 12h48 (Atualizado em 08/05/2025 - 12h48 ) twitter

Operação policial prende Celsinho da Vila Vintém, um dos principais traficantes do país

Uma operação policial prendeu Celsinho da Vila Vintém nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Ele estava colaborando com o Comando Vermelho para retomar áreas controladas por milícias na cidade.

A prisão ocorreu na comunidade da Vila Vintém, zona oeste do Rio. Durante a ação, houve tiroteio e foi necessário o uso de um blindado pelas forças de segurança para efetuar a captura. As investigações indicam que Celsinho buscava fortalecer sua posição no crime organizado através de alianças com outras facções.

