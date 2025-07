Participação feminina no Enem 2025 atinge 60% Provas terão datas alteradas em cidades do Pará devido à COP30 Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 11h24 (Atualizado em 31/07/2025 - 11h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulheres representam 60% dos inscritos no Enem 2025

As mulheres compõem 60% dos mais de 4,8 milhões de inscritos no Enem 2025, enquanto os homens são cerca de 40%. As provas estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil, exceto nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde serão realizadas em 30 de novembro e 7 de dezembro devido à COP30.

Do total de participantes, 39% já concluíram o ensino médio, e 37% esperam completar os estudos até o final do ano. Além disso, 21% são “treineiros”, estudantes que ainda não finalizarão o ensino médio em 2025, mas participarão do exame para testar seus conhecimentos.

Assista ao vídeo - Mulheres representam 60% dos inscritos no Enem 2025

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!