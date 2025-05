Petrobras reduz preço do diesel em R$ 0,16 nas refinarias Litro passa a custar R$ 3,27; redução pode chegar a R$ 0,14 nos postos Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 12h38 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h38 ) twitter

Diesel fica R$ 0,16 mais barato nas refinarias

A partir desta terça-feira, a Petrobras reduziu o preço do diesel nas refinarias em R$ 0,16 por litro. Com isso, o preço médio do combustível caiu para R$ 3,27. Nos postos de combustíveis, essa redução pode chegar a R$ 0,14.

Atualmente, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do diesel nos postos é de R$ 6,26.

