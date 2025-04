Polícia investiga esquema financeiro do Comando Vermelho Operação no Rio de Janeiro revela movimentação de R$ 6 bilhões em contas suspeitas Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 12h41 (Atualizado em 10/04/2025 - 12h41 ) twitter

Polícia faz operação contra PCC e Comando Vermelho e investiga movimentações de R$ 6 bilhões

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação para desmantelar o núcleo financeiro do Comando Vermelho. A investigação revelou movimentações de R$ 6 bilhões em contas suspeitas usadas para lavagem de dinheiro proveniente de atividades criminosas.

O esquema envolvia empresas de fachada, fintechs e bancos digitais operando sem autorização do Banco Central. Este valor representa o maior pedido de bloqueio de bens já registrado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Além do Comando Vermelho, o PCC em São Paulo também participava do esquema.

A operação se estendeu além do Rio de Janeiro, alcançando quatro cidades no interior paulista.

