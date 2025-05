Receita Federal inicia pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Mais de R$ 11 bilhões serão pagos a mais de 6 milhões de contribuintes Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 13h54 (Atualizado em 30/05/2025 - 13h54 ) twitter

Receita paga primeiro lote de restituição do Imposto de Renda nesta sexta (30)

A Receita Federal começa hoje o pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda, beneficiando mais de 6 milhões de contribuintes com um total superior a R$ 11 bilhões. Este é o maior valor já pago em um primeiro lote, com prioridades definidas por lei.

Os contribuintes podem consultar o status da restituição no site da Receita Federal. O próximo lote está previsto para ser liberado no dia 30 de junho.

