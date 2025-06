Seleção brasileira inicia preparação para jogos das Eliminatórias Carlo Ancelotti recebeu jogadores em São Paulo Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 12h15 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h15 ) twitter

Seleção brasileira se apresenta para a estreia do técnico Carlo Ancelotti

A preparação da seleção brasileira para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo começou no último domingo (1º), com a chegada de 14 jogadores em um hotel em São Paulo. Eles foram recebidos pelo técnico Carlo Ancelotti. A equipe será completada nesta segunda-feira (2) com a chegada de mais oito atletas.

A estreia do treinador italiano no comando da seleção está marcada para quinta-feira (5), em partida contra o Equador, na cidade de Guayaquil. O segundo jogo será realizado no dia 10 de outubro, contra o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo.

