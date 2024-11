Musk perde R$ 66 bilhões após lançar robotaxi sem volante nem pedais

O magnata Elon Musk perdeu US$ 11,8 bilhões (cerca de R$ 66 bilhões) de sua fortuna, na última sexta-feira (11), após a Tesla lançar o robotaxi Cybercab — um carro sem volante nem pedais, desenvolvido para transportar passageiros sem motorista. Apesar do prejuízo, Musk continua sendo o homem mais rico do mundo , com patrimônio de US$ 248,8 bilhões (R$ 1,38 trilhão).