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Lucro da Petrobras cai 7,2% no primeiro trimestre de 2026

Estatal afirma que alta na extração do produto e efeitos da guerra ainda não refletem no balanço

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O lucro da Petrobras caiu 7,2% no primeiro trimestre de 2026, se comparado ao mesmo período do ano anterior, somando mais de R$ 32 bilhões.

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