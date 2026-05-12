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Bancos terão até 30 dias para limpar nome de clientes

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O governo federal estabeleceu que os bancos têm um prazo de até 30 dias para remover o nome dos clientes com dívidas de até R$ 100 do cadastro negativo.

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