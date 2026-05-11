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Mercado financeiro eleva estimativa de inflação em 2026

Índice passou de 4,89% para 4,91%; projeção foi divulgada nesta segunda (11) pelo Banco Central

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O mercado financeiro ajustou novamente as expectativas para a inflação no Brasil em 2026.

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