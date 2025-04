Biblioteca da Faculdade de Direito da USP celebra bicentenário Acervo inclui obras raras do século 16 e passará por restauração JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 00h55 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com obras do século 16, Biblioteca da Faculdade de Direito da USP completa 200 anos de existência

A biblioteca da Faculdade de Direito da USP comemora seus 200 anos com um acervo de mais de 500 mil obras, incluindo edições raras do século 16. O prédio original data de 1640 e abriga um labirinto de livros raros, destacando-se uma edição de “A Divina Comédia” de Dante Alighieri, datada de 1520. Além das obras jurídicas, o espaço também possui publicações sobre botânica, literatura e medicina.

Fundada em 1825, antes mesmo da criação da faculdade, a biblioteca operava inicialmente em uma construção de taipa. Em 1930, foi transferida para seu local atual. Com o tempo, o acervo cresceu por meio de doações e se tornou uma referência acadêmica no Brasil. A biblioteca se modernizou com um acervo digital para atender às demandas contemporâneas.

Em comemoração ao bicentenário, a biblioteca passará por um processo de restauro e ganhará um novo edifício de nove andares até 2027. Este projeto visa proteger o acervo das condições ambientais adversas do centro de São Paulo, garantindo sua preservação para futuras gerações.

Assista em vídeo - Com obras do século 16, Biblioteca da Faculdade de Direito da USP completa 200 anos de existência

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!