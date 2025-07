Botafogo vence Red Bull Bragantino na abertura das oitavas da Copa do Brasil Equipe carioca lidera por 2 a 0 no estádio Nilton Santos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 23h35 (Atualizado em 29/07/2025 - 23h35 ) twitter

Botafogo e Red Bull Bragantino abrem a fase de oitavas de final da Copa do Brasil

Botafogo e Red Bull Bragantino enfrentaram-se no Rio de Janeiro pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O time carioca lidera com um placar de 2 a 0 no estádio Nilton Santos.

O Botafogo abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, com Montoro marcando após um cruzamento. Pouco depois, Cuiabano fez um cruzamento preciso para Alexander Barbosa, que cabeceou como um centroavante para ampliar a vantagem para 2 a 0. A equipe carioca mantém a liderança na segunda metade do jogo.

