CCJ analisa suspensão de ação contra Alexandre Ramagem no STF Decisão sobre requerimento do Partido Liberal é adiada após pedido de vista 01/05/2025 - 00h15

CCJ começa a analisar pedido de suspensão da ação no STF contra Alexandre Ramagem

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara iniciou a análise de um requerimento do Partido Liberal para suspender uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Alexandre Ramagem. O relator do caso, deputado Alfredo Gaspar, recomendou o cancelamento da ação penal. No entanto, a votação foi adiada para a próxima semana devido a um pedido de vista coletivo. Ramagem é réu por participação em um suposto plano que levou aos atos de oito de janeiro de 2023.

