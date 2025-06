Chimpanzés em Curitiba recebem cobertores para enfrentar frio intenso Zoológico adota medidas para proteger animais durante temperaturas negativas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 23h17 (Atualizado em 27/06/2025 - 23h17 ) twitter

Chimpanzés ganham cobertores e mais comida para enfrentar temperaturas negativas no PR

Em Curitiba, o inverno rigoroso trouxe preocupações adicionais para os cuidados com os animais do zoológico local. Para enfrentar as temperaturas negativas, os chimpanzés receberam cobertores e a dieta dos 1.800 animais foi reforçada com alimentos mais calóricos, incluindo polenta e bolo de carne, além das frutas, legumes e cereais habituais.

Os macacos muriquis adotaram a estratégia de se enrolar uns nos outros para se aquecer, enquanto os hipopótamos mergulham na água para manter a temperatura corporal estável. Em São Paulo, no centro de triagem e reabilitação de animais silvestres, as equipes adaptaram os ambientes para oferecer mais conforto térmico, especialmente para espécies que não estão acostumadas ao frio, como as amazônicas. Essas medidas são essenciais para proteger a saúde dos animais durante o período de frio intenso.

