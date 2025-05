Estudo revela baixo desenvolvimento em cidades brasileiras 43% dos municípios enfrentam desafios socioeconômicos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 23h08 (Atualizado em 08/05/2025 - 23h08 ) twitter

57 milhões de brasileiros vivem em cidades com desenvolvimento baixo ou crítico, aponta estudo

Um levantamento recente indica que 57 milhões de brasileiros residem em áreas urbanas com desenvolvimento considerado baixo ou crítico. Conduzida pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro com dados coletados em 2023, a pesquisa destaca que cerca de 43% dos municípios do país apresentam baixo desenvolvimento socioeconômico, enquanto 249 cidades enfrentam condições críticas, afetando 4,5% da população.

No estado do Rio de Janeiro, cinco dos dez municípios com os piores indicadores estão na Baixada Fluminense. Belford Roxo ocupa o último lugar no ranking, com quedas significativas em renda e saúde na última década, colocando-a entre as 500 piores cidades do Brasil. A prefeitura local afirma que a atual administração está trabalhando para reverter um cenário de dívidas de R$ 1 bilhão e serviços públicos precários.

Em contrapartida, cidades como Águas de São Pedro em São Paulo e Curitiba no Paraná destacam-se positivamente. Esses locais lideram o ranking com indicadores favoráveis. Os dados fornecem aos gestores públicos insights valiosos sobre o impacto de suas políticas e como alocar eficientemente recursos para enfrentar desafios locais.

