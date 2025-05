Falha no sistema do SUS compromete tratamento de crianças com CLN2 Medicamento essencial enfrenta barreiras para distribuição gratuita pelo SUS JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h27 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h27 ) twitter

Crianças com doença rara podem ter tratamento comprometido após falha no sistema da pasta da Saúde

Crianças diagnosticadas com a doença genética rara CLN2 enfrentam dificuldades para acessar o único tratamento eficaz disponível no SUS devido a uma falha no sistema do Ministério da Saúde. Essa condição afeta o sistema nervoso e leva à degeneração cerebral progressiva.

Donatella, diagnosticada aos dois anos com CLN2, é um exemplo das dificuldades enfrentadas por famílias. A doença provoca convulsões e perda de habilidades motoras, fala e visão. O tratamento custa mais de R$ 330 mil reais e deveria ser distribuído gratuitamente pelo SUS desde sua incorporação há três anos. Contudo, a falta de um código no sistema impede essa distribuição.

Especialistas afirmam que cerca de 14 mil pessoas no mundo têm esse diagnóstico. O tratamento precoce é crucial para um melhor prognóstico e requer uma equipe médica diversificada, incluindo neurologistas e terapeutas. Muitas famílias precisam recorrer à justiça para obter o medicamento, como foi o caso de Donatella, que esperou dois anos por uma decisão judicial.

Entramos em contato com o Ministério da Saúde para comentar sobre a situação, mas não houve resposta.

