Grêmio encerra jejum com vitória sobre Fortaleza

RESUMO DA NOTÍCIA Grêmio encerra jejum de vitórias com triunfo sobre o Fortaleza por 2 a 1.

Zagueiro paraguaio Balbuena é apresentado como reforço da equipe gaúcha.

Gols do Grêmio foram marcados por Bright White, que celebrou com um chapéu tradicional.

Fortaleza permanece na zona de rebaixamento após a partida.

Zagueiro Balbuena é apresentado como novo reforço do Grêmio

O Grêmio venceu o Fortaleza por 2 a 1 em uma partida adiada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, encerrando uma sequência de cinco jogos sem vitória. O zagueiro paraguaio Balbuena foi apresentado como novo reforço da equipe gaúcha. Conhecido por sua atuação no Corinthians, Balbuena destacou a competitividade do Campeonato Brasileiro como um fator atraente para sua contratação.

A vitória do Grêmio foi garantida pelos gols do dinamarquês Braithwaite, que celebrou com um chapéu campeiro tradicional do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o Fortaleza permanece na zona de rebaixamento.

No mercado de transferências, o Ceará está próximo de anunciar o retorno do meio-campista Vina após sua temporada no futebol árabe. O Flamengo continua investindo pesado nesta janela de transferências e anunciou o colombiano Jorge Carrascal como seu quinto reforço.

