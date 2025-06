Mais de seis milhões de brasileiros atuam como trabalhadores domésticos Estudo revela perfil dos trabalhadores domésticos no Brasil, destacando desafios e esperanças JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 23h31 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h31 ) twitter

Brasil tem mais de seis milhões de trabalhadores domésticos; a maioria é mulher

Mais de seis milhões de brasileiros, majoritariamente mulheres, estão empregados no setor de trabalho doméstico no país. Essas profissionais incluem faxineiras, cozinheiras, babás e cuidadoras, que se dedicam a cuidar de lares e famílias alheias, enfrentando jornadas longas e pouco reconhecimento. Um estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social detalhou o perfil desses trabalhadores, revelando que nove em cada dez são mulheres; a maioria delas negras, nordestinas e residentes em áreas periféricas.

Juscelia, uma diarista que trabalha na zona leste de São Paulo, representa essa realidade. Após um dia de trabalho, ela enfrenta um trajeto longo de transporte público para retornar ao bairro Cidade Tiradentes, onde mora. Além de suas funções profissionais, Juscelia cuida das tarefas de sua própria casa e de sua família. Apesar das dificuldades, ela expressa orgulho de seu trabalho, que considera essencial para o sustento de sua família.

A trajetória de Juscelia também reflete a busca por educação e melhores oportunidades. Natural da Bahia, ela deixou os estudos para trabalhar, mas perseverou e concluiu o ensino médio aos 34 anos. Atualmente, está prestes a finalizar um curso técnico em administração de empresas, estudando ao lado de sua filha. Juscelia espera que no futuro a profissão de empregada doméstica seja mais valorizada e reconhecida e que suas colegas de profissão também encontrem reconhecimento e respeito em seu trabalho.

