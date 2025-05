Márcia Lopes substitui Cida Gonçalves no Ministério das Mulheres Troca marca a 12ª mudança ministerial no governo Lula JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h06 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula demite Cida Gonçalvez e coloca Márcia Lopes à frente do Ministério das Mulheres

O presidente Lula nomeou Márcia Lopes como nova ministra das Mulheres, substituindo Cida Gonçalves. A cerimônia de posse ocorreu no Palácio do Planalto após um mês de negociações. Esta mudança representa a 12ª alteração ministerial desde o início do governo atual.

Márcia Lopes já ocupou cargo ministerial em 2010 e é filiada ao PT desde 1980. Ela possui formação em Serviço Social. A ex-ministra Cida Gonçalves, presente na cerimônia, enfrentou acusações internas de assédio moral, negadas por ela e arquivadas pela Comissão de Ética.

A troca faz parte de uma reforma ministerial em andamento que busca resolver polêmicas e melhorar o desempenho governamental. Além disso, visa aumentar o apoio feminino nas próximas eleições.

Assista em vídeo - Lula demite Cida Gonçalvez e coloca Márcia Lopes à frente do Ministério das Mulheres

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!