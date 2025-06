Mercado de trabalho atinge novo recorde de empregos formais em maio Queda na taxa de desemprego é destacada por dados recentes do IBGE JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 23h15 (Atualizado em 27/06/2025 - 23h15 ) twitter

Número de vagas CLT ocupadas bate recorde em maio, divulga IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o mercado de trabalho brasileiro apresentou um aumento significativo no número de empregos formais em maio. Neste período, a taxa de desemprego caiu para 6,2%, enquanto em fevereiro estava em 6,8%. A quantidade de trabalhadores com registro na carteira chegou ao patamar recorde de 39,8 milhões.

Nos primeiros cinco meses do ano, as oportunidades de emprego cresceram, refletindo em mais empregos com carteira assinada. No primeiro semestre, além disso, 100 vagas foram disponibilizadas em um shopping, destacando o reforço no desenvolvimento econômico local. A população que havia desanimado de procurar emprego reduziu-se em 10,6% no trimestre.

Especialistas indicam que o vigor do mercado de trabalho está associado a uma economia mais robusta, que mesmo enfrentando juros elevados, mostra sinais de manutenção da inflação. No setor privado, a criação de emprego tem sido constante, com mais pessoas encontrando posições formais. Um exemplo disso é Daniel, que conseguiu seu primeiro emprego com carteira assinada em uma loja de artigos esportivos.

