SP registra milhares de furtos de veículos em estacionamentos Média de 17 ocorrências diárias preocupa donos de veículos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 20h54 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h54 )

SP: Estado registra mais de 3 mil carros furtados ou roubados dentro de estacionamentos

No estado de São Paulo, mais de 3 mil veículos foram furtados ou roubados em estacionamentos neste ano, com uma média diária de 17 ocorrências. Um caso recente envolve um cliente que teve seu carro furtado em um restaurante na capital paulista. O proprietário ainda não foi indenizado pelo seguro ou pelo estabelecimento.

O furto ocorreu quando um indivíduo pegou a chave deixada sobre o capô do carro e saiu com ele. O dono só percebeu o crime ao tentar pagar o estacionamento. Especialistas afirmam que a responsabilidade pelo ressarcimento é do estabelecimento onde o veículo estava estacionado. Contudo, sem compensação até agora, o proprietário planeja recorrer à justiça, um processo que pode se arrastar por mais de um ano devido a possíveis recursos.

Assista ao vídeo - SP: Estado registra mais de 3 mil carros furtados ou roubados dentro de estacionamentos

