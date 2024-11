Na região Norte, eleitores de quatro capitais retornaram às urnas neste domingo (27)

Na região Norte, eleitores de quatro capitais retornaram às urnas. Em Porto Velho (RO) e em Palmas (TO), houve virada no segundo turno. Em Manaus (AM), o prefeito foi reeleito, e em Belém (PA), Igor Normando (MDB) conquistou a Prefeitura. Ele venceu Eder Mauro, do PL, e foi eleito com 56,36% dos votos. Nesta segunda (28), pela manhã, Igor visitou a sede da RECORD em Belém.