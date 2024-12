Na Síria, grupos rebeldes avançam pela região central e enfrentam tropas do governo Ataque aéreo atingiu hospital no noroeste do país; rebeldes afirmam que a investida foi realizada pela Rússia

JR na TV|Do R7 03/12/2024 - 20h49 (Atualizado em 03/12/2024 - 20h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share