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Irã lança ataques contra bases militares dos EUA no Kuwait

Autoridades afirmam que ação é resposta à recente agressão norte-americana ao país

Conexão Record News|Do R7

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O Irã lançou ataques com drones contra instalações militares dos Estados Unidos no Kuwait, mirando aviões de combate e sistemas de comunicação via satélite. Petroleiros também foram alvo no estreito de Ormuz, em retaliação às recentes ações americanas.

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