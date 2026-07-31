Irã lança ataques contra bases militares dos EUA no Kuwait

O Irã lançou ataques com drones contra instalações militares dos Estados Unidos no Kuwait, mirando aviões de combate e sistemas de comunicação via satélite. Petroleiros também foram alvo no estreito de Ormuz, em retaliação às recentes ações americanas.



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