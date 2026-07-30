Estudo aponta grande redução dos estoques dos EUA

À medida que o estoque de mísseis de defesa norte-americanos diminui com cada dia da guerra no Oriente Médio, as tropas estadunidenses na região tornam-se mais vulneráveis.



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