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Estudo aponta grande redução dos estoques dos EUA

Preocupação é que tropas americanas estejam em risco, caso conflito seja totalmente retomado

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À medida que o estoque de mísseis de defesa norte-americanos diminui com cada dia da guerra no Oriente Médio, as tropas estadunidenses na região tornam-se mais vulneráveis.

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