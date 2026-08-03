Donald Trump anuncia retomada de negociação com o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a retomada das negociações com o Irã para um potencial acordo de paz em uma coletiva no Air Force One. Segundo Trump, um ataque planejado contra instalações iranianas foi adiado em coordenação com Israel.



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