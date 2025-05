Acidente com ônibus de viagem mata duas pessoas em MG; entre vítimas está criança de 4 anos Maior parte das vítimas saiu sozinha do coletivo, antes da chegada das equipes do resgate; ônibus teria descido em um barranco Minas Gerais|Do R7 com Fernanda Rodrigues, da RECORD MINAS 19/05/2025 - 10h29 (Atualizado em 19/05/2025 - 10h29 ) twitter

Ônibus teria descido em um barranco; altura da queda não foi informada Reprodução/Record Minas

Duas pessoas morreram e 28 ficaram feridas em um acidente com um ônibus de turismo, na madrugada desta segunda-feira (19), na BR-491, em Varginha, a 320 km de Belo Horizonte. Entre as vítimas estão um menino, de quatro anos, que sofreu um esmagamento de crânio, e uma mulher de 50 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus transportava 46 passageiros e um motorista. Antes do acidente, pessoas desembarcaram em Cambuquira e Três Corações, por isso nem todos estavam no momento do tombamento. A maior parte das vítimas saiu sozinha do coletivo, antes da chegada das equipes de resgate. No interior do ônibus, restaram cinco pessoas, incluindo as duas que morreram.

Ainda segundo a corporação, o ônibus teria descido um barranco e tombado. A altura da queda não foi informada pela instituição.

A mãe da criança que morreu foi encontrada presa às ferragens e foi retirada com vida pelos militares. Outras duas vítimas com ferimentos diversos permaneciam no interior do ônibus. Segundo o Corpo de Bombeiros, elas receberam os primeiros socorros, foram imobilizadas e entregues ao SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para que fossem levadas ao hospital.

‌



De acordo com relatos de testemunhas repassados pelos bombeiros, o ônibus de turismo havia saído de Niterói (RJ) para Varginha. Bombeiros realizaram a retirada dos corpos das ferragens.

