Acidente entre carro e caminhão de minério mata uma pessoa na BR-381, na Grande BH Vítima ficou presa às ferragens e morreu no local; os feridos foram socorridos e levados para atendimento médico Minas Gerais|Do R7 09/08/2025 - 11h14 (Atualizado em 09/08/2025 - 11h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Acidente entre carro e caminhão mata uma pessoa e deixa outras duas feridas na BR-381.

O caminhão perdeu o controle após a colisão e desceu uma ribanceira.

Uma pessoa ficou presa às ferragens e morreu no local; outro passageiro e o motorista do caminhão foram socorridos.

A Polícia Militar controlou o tráfego e equipes de resgate auxiliaram no atendimento médico. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Vítima ficou presa às ferragens e morreu no local; os feridos foram socorridos e levados para atendimento médico Reprodução/Corpo de Bombeiros

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente entre carro e caminhão na BR-381, em Sabará, na região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (09). A batida provocou congestionamento nos dois sentidos da via.

De acordo com testemunhas, o carro teria saído da faixa em que seguia e, ao tentar retornar, bateu a frente e a lateral no caminhão. Com o impacto, o veículo que transportava minério perdeu o controle, desceu pela ribanceira e parou depois de atingir um paredão de concreto.

No carro estavam dois passageiros. Um deles ficou preso às ferragens e morreu no local. O outro foi socorrido e levado para atendimento médico.

O motorista do caminhão também ficou ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava consciente e estável no momento do atendimento.

‌



As equipes de resgate atuaram no local, com o apoio da aeronave Arcanjo, da PM (Polícia Militar). Os policiais foram acionados para controlar o trânsito. A Polícia Civil fez a perícia no local.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp