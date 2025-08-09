Logo R7.com
Acidente entre carro e caminhão de minério mata uma pessoa na BR-381, na Grande BH

Vítima ficou presa às ferragens e morreu no local; os feridos foram socorridos e levados para atendimento médico

Minas Gerais|Do R7

  • Acidente entre carro e caminhão mata uma pessoa e deixa outras duas feridas na BR-381.
  • O caminhão perdeu o controle após a colisão e desceu uma ribanceira.
  • Uma pessoa ficou presa às ferragens e morreu no local; outro passageiro e o motorista do caminhão foram socorridos.
  • A Polícia Militar controlou o tráfego e equipes de resgate auxiliaram no atendimento médico.

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente entre carro e caminhão na BR-381, em Sabará, na região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (09). A batida provocou congestionamento nos dois sentidos da via.

De acordo com testemunhas, o carro teria saído da faixa em que seguia e, ao tentar retornar, bateu a frente e a lateral no caminhão. Com o impacto, o veículo que transportava minério perdeu o controle, desceu pela ribanceira e parou depois de atingir um paredão de concreto.

No carro estavam dois passageiros. Um deles ficou preso às ferragens e morreu no local. O outro foi socorrido e levado para atendimento médico.

O motorista do caminhão também ficou ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava consciente e estável no momento do atendimento.


As equipes de resgate atuaram no local, com o apoio da aeronave Arcanjo, da PM (Polícia Militar). Os policiais foram acionados para controlar o trânsito. A Polícia Civil fez a perícia no local.

