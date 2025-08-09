Acidente entre carro e caminhão de minério mata uma pessoa na BR-381, na Grande BH
Vítima ficou presa às ferragens e morreu no local; os feridos foram socorridos e levados para atendimento médico
Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente entre carro e caminhão na BR-381, em Sabará, na região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (09). A batida provocou congestionamento nos dois sentidos da via.
De acordo com testemunhas, o carro teria saído da faixa em que seguia e, ao tentar retornar, bateu a frente e a lateral no caminhão. Com o impacto, o veículo que transportava minério perdeu o controle, desceu pela ribanceira e parou depois de atingir um paredão de concreto.
No carro estavam dois passageiros. Um deles ficou preso às ferragens e morreu no local. O outro foi socorrido e levado para atendimento médico.
O motorista do caminhão também ficou ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava consciente e estável no momento do atendimento.
As equipes de resgate atuaram no local, com o apoio da aeronave Arcanjo, da PM (Polícia Militar). Os policiais foram acionados para controlar o trânsito. A Polícia Civil fez a perícia no local.
