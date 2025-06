Acidentes na BR-381 deixam seis pessoas feridas e complicam saída para feriado em MG Batidas aconteceram em São Gonçalo do Rio Abaixo, a 84 km da capital mineira, e em Nova União, na região Metropolitana Minas Gerais|Do R7 19/06/2025 - 10h29 (Atualizado em 19/06/2025 - 10h29 ) twitter

Reprodução/Record Minas

Dois acidentes na BR-381 deixaram seis pessoas feridas na saída do feriado prolongado, na manhã desta quinta-feira (19), em Minas Gerais. Os acidentes aconteceram em São Gonçalo do Rio Abaixo, a 84 km da capital mineira, e em Nova União, na região Metropolitana.

Em São Gonçalo do Rio Abaixo, a batida envolveu quatro carros e deixou cinco pessoas feridas. As vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com ferimentos diversos, mas não correm risco de morte.

O acidente aconteceu no sentido Belo Horizonte. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a pista está parcialmente interditada para a retirada dos veículos e limpeza do óleo que derramou dos carros envolvidos na batida.

Em Nova União, uma pessoa ficou ferida após uma batida entre dois caminhões. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve derramamento de óleo na pista e precisou da intervenção dos militares. A vítima foi atendida com ferimentos leves pelo Samu.

