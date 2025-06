ALMG aprova em 1º turno federalização da Codemig e da Codemge para MG pagar dívida com a União Projetos ainda precisam passar por nova votação na Comissão de Administração Pública e depois seguir para análise em 2º turno no Plenário Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 25/06/2025 - 13h15 (Atualizado em 25/06/2025 - 13h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Parlamentares incluíram emendas que garantem a manutenção das sedes das duas empresas em Minas Gerais Divulgação/ALMG

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, em 1º turno, na manhã desta quarta-feira (25/6), os Projetos de Lei (PLs) 3.734/25 e 3.735/25, que autorizam a federalização da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge). As propostas fazem parte do pacote de adesão do Estado ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), criado pelo governo federal.

As proposições estabelecem que Minas Gerais poderá transferir à União o controle das duas empresas como forma de amortizar parte da dívida estadual, hoje estimada em mais de R$ 165 bilhões. A expectativa é que, com a adesão ao Propag, o Estado obtenha melhores condições para o refinanciamento da dívida, comprometendo-se a quitar 20% do saldo devedor.

Os parlamentares incluíram emendas que garantem a manutenção das sedes das duas empresas em Minas Gerais e revogaram a Lei 23.477, de 2019, que autorizava a cessão de direitos creditórios da Codemig para empresas privadas e fundos de investimento.

Próximos passos

‌



Os dois projetos ainda precisam passar por nova votação na Comissão de Administração Pública e depois seguir para análise em 2º turno no Plenário da ALMG. A federalização das companhias é considerada uma das principais apostas do governo Zema para destravar a adesão ao novo regime de pagamento das dívidas com a União.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp