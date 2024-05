Andrea Bocelli em BH: veja o esquema de trânsito e como chegar ao Mineirão

Alto contraste

BHTRANS aconselha que motoristas e pedestres redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização implantada (Divulgação/Prefeitura de Belo Horizonte)

A Prefeitura de Belo Horizonte realizará operação especial de trânsito e transporte para o show de Andrea Bocelli no Mineirão, nesta sexta-feira (17). A abertura dos portões está prevista para acontecer às 17h.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTRANS, Guarda Municipal e Polícia Militar) irão operar o fluxo de veículos na região. Faixas de pano orientarão os condutores quanto aos desvios operacionais e reservas de área. A BHTRANS aconselha que motoristas e pedestres redobrem a atenção e respeitem a sinalização implantada.

Alterações

A partir das 20h desta quinta-feira (16), serão implantadas sinalizações de áreas de restrição de parada e estacionamento nas Avenidas Coronel Oscar Paschoal, Antônio Abrahão Caram, Rei Pelé e Alfredo Camarate, para garantir fluidez do trânsito.

Serão instalados dois Pontos de Verificação Veicular (PVV), com função de separar e direcionar veículos credenciados que acessarão áreas de restrição do estádio e veículos com direito ao uso do estacionamento do Mineirão, com apresentação de comprovante, e também liberar o acesso de moradores, idosos, pessoas com deficiência, organização e pessoa com mobilidade reduzida.

Transporte coletivo

Veja as linhas de ônibus que passam pelo Mineirão:

- Sistema Move

64 (Estação Venda Nova/Assembleia Via Carlos Luz)

67 (Estação Vilarinho/Santo Agostinho Via Carlos Luz)

5106 (Bandeirantes/BH Shopping)

5401 (São Luiz/Dom Cabral)

- Linhas convencionais

503 (Estação São Gabriel/Aparecida/Santa Rosa)

504 (Estação São Gabriel/Santa Rosa/Aparecida)

- Linhas suplementares

S53 (Confisco/Ouro Minas)

S54 (Dom Bosco/Shopping Del Rey Via Castelo)

S54 (Dom Bosco/Shopping Del Rey Via Padre Eustáquio)

Devido à interdição da Avenida Rei Pelé, as linhas de ônibus que trafegam no trecho interditado terão os itinerários alterados. Veja como ficará:

Sentido Centro/Bairro: itinerário normal até Avenida Pres. Carlos Luz, Avenida Cel. Oscar Paschoal (pista interna), prosseguindo daí pelo itinerário normal.

O mesmo desvio deverá ser obedecido pelos demais veículos.

Táxi

Serão implantados dois pontos de táxi. São eles:

- Avenida Antônio Abrahão Caram, entre Alameda das Palmeiras e Avenida Cel. Oscar Paschoal

- Avenida Cel. Oscar Pascoal (pista externa), entre estacionamento G2 Hall Principal e Avenida Pres. Carlos Luz.

Carros de lanche

Serão criadas vagas provisórias para os portadores de autorização, que poderão permanecer somente durante efetivo exercício da atividade de comercialização, devendo retirar o veículo imediatamente após o encerramento das atividades, sob pena de autuação de posturas e trânsito.

Locais de reservas de área:

- Avenida Chaffir Ferreira, entre Alameda das Palmeiras e o primeiro retorno do canteiro central, em ambos os sentidos (20 vagas)

- Avenida Dom Orione, entre Rua Exp. Mário Alves de Oliveira e o nº 55, a 50 metros do Restaurante Chopp da Fábrica Pampulha (6 vagas)

- Avenida Antônio Abrahão Caram com Rua Rebelo Horta (10 vagas)

- Avenida Antônio Abrahão Caram, após a Avenida Rei Pelé, sentido Avenida Pres. Antônio Carlos (10 vagas)

- Avenida Cel. Oscar Paschoal, entre Avenida Otacílio Negrão de Lima e Avenida Antônio Abrahão Caram (canteiro central) (10 vagas)

- Avenida Cel. Oscar Paschoal, após portaria Principal do CEU e Avenida Pres. Carlos Luz (8 vagas).

Ônibus e vans fretados

Serão implantados dois locais para estacionamentos de caravanas. São eles:

- Avenida Antônio Abrahão Caram, entre Avenida Rei Pelé e Avenida Reitor Mendes Pimentel (UFMG)

- Avenida Chaffir Ferreira