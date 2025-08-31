Anel Rodoviário de Belo Horizonte é interditado após acidente espalhar óleo pela via
Ocupantes do carro ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu; pista foi liberada após a aplicação de serragem
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e um caminhão, na tarde deste domingo (31), no Anel Rodoviário, na altura do bairro Maria Virgínia, na região Nordeste de Belo Horizonte.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o tanque de óleo diesel do caminhão foi rompido durante a batida, espalhando o combustível pela pista. Aproximadamente 350 m² da via ficou escorregadia.
O trânsito chegou a ser interrompido no sentido Rio de Janeiro para a aplicação de serragem. Devido a pista escorregadia, os bombeiros registraram várias quedas de motociclistas, mas nenhum deles ficou ferido.
Os feridos, que estavam no carro, foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A pista foi liberada às 13h40, quando a aplicação de serragem foi concluída. A BHTrans permanece no local.
