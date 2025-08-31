Anel Rodoviário de Belo Horizonte é interditado após acidente espalhar óleo pela via Ocupantes do carro ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu; pista foi liberada após a aplicação de serragem Minas Gerais|Do R7 31/08/2025 - 15h13 (Atualizado em 31/08/2025 - 15h19 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Acidente entre carro e caminhão no Anel Rodoviário de BH deixou duas pessoas feridas.

Tanque de óleo diesel do caminhão foi rompido, espalhando combustível pela pista.

Trânsito foi interrompido para a aplicação de serragem na pista escorregadia.

Pista liberada após finalização do trabalho, com apoio do Samu aos feridos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ocupantes do carro ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu Reprodução/Corpo de Bombeiros

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e um caminhão, na tarde deste domingo (31), no Anel Rodoviário, na altura do bairro Maria Virgínia, na região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o tanque de óleo diesel do caminhão foi rompido durante a batida, espalhando o combustível pela pista. Aproximadamente 350 m² da via ficou escorregadia.

O trânsito chegou a ser interrompido no sentido Rio de Janeiro para a aplicação de serragem. Devido a pista escorregadia, os bombeiros registraram várias quedas de motociclistas, mas nenhum deles ficou ferido.

Os feridos, que estavam no carro, foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A pista foi liberada às 13h40, quando a aplicação de serragem foi concluída. A BHTrans permanece no local.

