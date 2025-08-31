Homem é preso com drogas em compartimento secreto de carro após alerta da PRF em Minas Motorista disse que o transporte seria para pagar uma dívida; ele saiu de Sarzedo, na região Metropolitana, com destino à Rio Casca Minas Gerais|Do R7 31/08/2025 - 14h11 (Atualizado em 31/08/2025 - 14h41 ) twitter

Motorista disse que a viagem era para pagar uma dívida; drogas e munições foram apreendidas Reprodução/PRF

Um homem de 36 anos foi preso, na madrugada deste domingo (31), transportando drogas e munições na BR-262, em Rio Casca, a 199 km de Belo Horizonte. (Veja o vídeo)

A abordagem, feita pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e pela PM (Polícia Militar), aconteceu após um alerta da Central de Comando e Controle da PRF.

Durante uma conversa com o suspeito, os policiais encontraram um compartimento secreto no interior do painel do carro, onde a carga foi escondida. Os policiais apreenderam 500g de cloridrato de cocaína, 9 kg de maconha, 2 kg de skunk e 1 kg de crack.

Além das drogas, também foram localizadas 50 munições de calibre 22, 20 munições de calibre 38, 10 munições de calibre 32 e 20 munições de calibre 380.

O motorista contou aos policiais que as drogas e as munições seriam transportadas de Sarzedo, na região Metropolitana de Belo Horizonte, para Rio Casca, cidade onde aconteceu a prisão. Ele disse que a viagem seria para pagar uma dívida.

A ocorrência, as drogas, as munições e o homem foram levados para a delegacia de Ponte Nova, a 180 km da capital mineira. O veículo foi encaminhado para o pátio de apreensões, onde está à disposição da Polícia Judiciária.

Veja o flagrante da abordagem:

