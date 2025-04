Antes de intoxicações, padeiro de BH teria brigado no telefone e feito alusão a tragédia Colega de trabalho relatou que o viu o homem exaltado durante o horário de trabalho; polícia investiga causa de intoxicação Minas Gerais|Regiane Moreira, da RECORD MINAS 23/04/2025 - 18h53 (Atualizado em 23/04/2025 - 19h04 ) twitter

Padaria localizada no bairro Serrano foi interditada Reprodução/RECORD MINAS

Uma conversa telefônica do padeiro da padaria alvo de investigação após a internação de três pessoas em BH acendeu alerta em funcionários. Nesta quarta-feira (23), uma colega de trabalho relatou que o homem foi visto proferindo falas exaltadas durante o expediente. Durante a ligação, ele teria afirmado que “cometeria uma tragédia”, contou a mulher que preferiu não ser identificada.

Segundo a funcionária do estabelecimento, a conversa suspeita ocorreu na última sexta-feira (18). No dia seguinte, ele produziu as empadas e tortinhas de frango que foram consumidas pelos clientes que passaram mal. A trabalhadora ainda relatou que o homem levou uma das tortas para casa e não voltou mais à padaria. De acordo com a gerência do comércio, ele era contratado para um trabalho temporário e ficou na loja por seis dias.

O proprietário do estabelecimento prestou depoimento e foi liberado. Ele contou que está à frente da administração da loja há cerca de seis meses. O padeiro prestou depoimento e foi liberado. Ele negou que tenha colocado qualquer substância ilícita no alimento. O homem confirmou que levou uma torta para a família e que ninguém passou mal.

Na tarde desta quarta-feira (23), a prefeitura interditou o comércio por não alvará sanitário e cadastro no serviço para iniciar o processo para liberação do documento. “Além disso, foram encontradas irregularidades no que se refere a questões de higiene e estrutura sanitária”, informou a Vigilância Sanitária municipal.

Intoxicação

Uma idosa de 78 anos, a sobrinha dela, de 23 anos, e o namorado da jovem, de 24 anos, são as pessoas que passaram mal após consumirem os produtos comprados na Padaria Natália, no bairro Serrano, na última segunda-feira (21). As autoridades ainda não sabem o que provocou os sintomas que levaram o trio para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Os três foram intubados.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava na casa da tia da jovem fazendo uma visita. Eles comparam as empadas e a torta na padaria próxima ao imóvel. Ao comerem, suspeitaram que os produtos estavam estragados. Em seguida, os jovens levaram os produtos ao comércio novamente e pediram estorno do pagamento, que foi realizado.

O casal retornou para Sete Lagoas, cidade da região central onde vivem. Durante a madrugada, começaram a passar mal. Na manhã dessa terça-feira (22), os namorados foram para o Hospital Municipal e já foram encaminhados para a UTI.

A PM aponta que a tia da jovem passou mal durante a manhã dessa terça-feira, entrando em parada cardiorrespiratória. Um filho dela precisou fazer manobras de reanimação durante 30 minutos. Ela foi encaminhada para um hospital particular, onde segue internada na UTI.

O boletim de ocorrência indica que os médicos dos dois hospitais levantaram suspeita contaminação por carbamato, organofosforato ou toxina butolínica.

“Ainda no mesmo dia, foi realizada a administração do soro antitoxina botulínica, após a coleta de material gástrico, que foi devidamente encaminhado à Fundação Ezequiel Dias (FUNED), em Belo Horizonte, para análise laboratorial. Também será analisado a presença de organofosforado”, informou a Prefeitura de Sete Lagoas sobre os jovens internados na cidade. De acordo com o hospital, os dois tiveram quadro de insuficiência respiratória e seguem em monitoramento.

