Após cinco dias de investigação, Polícia prende suspeito de matar professora em Belo Horizonte Soraya Tatiana estava desaparecida desde sexta-feira (18); corpo foi encontrado debaixo de viaduto com sinais de violência física e sexual Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 25/07/2025 - 16h23 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Professora Soraya Tatiana foi encontrada morta depois de dois dias Reprodução/Redes sociais

A Polícia Civil confirmou, na tarde desta sexta-feira (25), que prendeu o suspeito de matar a professora Soraya Bonfim, encontrada morta debaixo de um viaduto na cidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, no último domingo (20). A vítima, de 56 anos, estava desaparecida desde a última sexta-feira (18).

Quem era a vítima

Soraya Tatiana Bonfim França tinha 56 anos e era professora de História em um colégio tradicional da capital mineira. Conhecida como “Tia Tati”, a professora lecionava para alunos do 7º e 8º ano.

Amigos e colegas de Soraya a descrevem como uma pessoa bondosa e reservada. Por esse motivo, não sabem dizer se ela estava tendo um relacionamento. Ainda segundo amigos próximos, a relação com o ex-marido e pai do filho sempre foi boa.

Desaparecimento

Soraya foi vista pela última vez na sexta-feira (18), quando o filho, Matteos França, de 32 anos, saiu para uma viagem à região da Serra do Cipó, a cerca de 100 km de Belo Horizonte.

‌



A professora, que iria a uma festa de aniversário no dia, disse ao filho que estava com fortes dores no estômago e que não iria mais ao evento. No dia seguinte, sábado (19), ao perceber que não conseguia contato com a mãe, Matheus pediu ajuda de uma vizinha e amiga próxima da família para verificar a residência da vítima.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp