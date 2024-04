Bairros de Belo Horizonte e Contagem podem ter o abastecimento de água suspenso neste domingo (24) Manutenção operacional na rede da Copasa pode causar o desabastecimento; a normalização do serviço será gradativa e no decorrer da segunda-feira (25)

Alto contraste

A+

A-

Manutenção na rede da Copasa pode deixar bairros de BH e Contagem sem água neste domingo (24) Manutenção na rede da Copasa pode deixar bairros de BH e Contagem sem água neste domingo (24) (Agência Brasil/Divulgação)

O serviço de abastecimento de água neste domingo (24) poderá ser suspenso em ao menos 27 bairros de Belo Horizonte, principalmente na Região Oeste, e dois em Contagem, na região metropolitana.

O motivo da possível intermitência do serviço é uma manutenção operacional na rede da Copasa, companhia de saneamento de Minas Gerais.

O anúncio do possível desabastecimento de água foi feito no início desta manhã, pela companhia. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da manhã desta segunda-feira (25).

Ainda segundo a Copasa, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos no abastecimento.

Região atingidas:

Belo Horizonte

• Apolônia

• Barroca

• Betânia

• Cabana do Pai Tomas

• Carlos Prates

• Cinquentenário

• Bairro Das Industrias I,

• Bairro Das Industrias II

• Gameleira

• Guaratã

• Havaí

• Imbaúbas

• Jardinópolis

• Madre Gertrudes

• Nova Cintra

• Nova Gameleira

• Oeste

• Patrocínio

• Salgado Filho

• Santo Agostinho

• São Rafael

• Vila Madre Gertrudes I

• Vila Madre Gertrudes V

• Vila Magnesita

• Vila Nova Gameleira II,

• Vila Vista Alegre

• Vista Alegre

Contagem

• Industrial 3º Seção

• Jardim Industrial