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A Hora da Venenosa: confira a edição desta quarta-feira (07)

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Balanço Geral MG|Do R7

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Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": Paula Aires, ex-mulher do cantor Matheus Aleixo, da dupla sertaneja "Matheus e Kauan", confirmou o divórcio, após 14 anos de relacionamento. Ela contou que o casal tentou uma reconciliação, mas as crises de convivência e boatos de infidelidade levaram à separação.

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