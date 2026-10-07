A Hora da Venenosa: confira a edição desta quarta-feira (07)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": Paula Aires, ex-mulher do cantor Matheus Aleixo, da dupla sertaneja "Matheus e Kauan", confirmou o divórcio, após 14 anos de relacionamento. Ela contou que o casal tentou uma reconciliação, mas as crises de convivência e boatos de infidelidade levaram à separação.



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