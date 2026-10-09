A Hora da Venenosa: confira a edição desta sexta-feira (09)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": a cantora Bruna Hember foi comparada com a influenciadora Bruna Biancardi. Você acha que elas se parecem? A esposa do Neymar acha que não! E enviou uma notificação extrajudicial para a "sósia". Que babado!



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