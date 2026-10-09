Logo R7.com
RecordPlus

A Hora da Venenosa: confira a edição desta sexta-feira (09)

Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos!

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": a cantora Bruna Hember foi comparada com a influenciadora Bruna Biancardi. Você acha que elas se parecem? A esposa do Neymar acha que não! E enviou uma notificação extrajudicial para a "sósia". Que babado!

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • A Hora da Venenosa

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.