A Hora da Venenosa: confira a edição desta sexta-feira (09)
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Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": a cantora Bruna Hember foi comparada com a influenciadora Bruna Biancardi. Você acha que elas se parecem? A esposa do Neymar acha que não! E enviou uma notificação extrajudicial para a "sósia". Que babado!
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