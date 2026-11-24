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Um carro de som chamou a atenção ao realizar cobranças por supostas dívidas nas proximidades do condomínio onde mora o cantor Belo. Geralmente utilizado para homenagens e comemorações de aniversário, o veículo reproduzia mensagens de cobrança direcionadas ao artista.
A cena inusitada foi registrada pela influenciadora Letícia Miranda e repercutiu nas redes sociais. Rumores apontam que o carro de som teria sido contratado por Gracyanne Barbosa, ex-mulher do cantor, mas a informação não foi confirmada.
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