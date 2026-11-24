O incêndio no Canecão Mineiro, no bairro Prado, em Belo Horizonte, completa 25 anos nesta terça-feira (24). A tragédia, que deixou sete mortos e 300 feridos, teve início após o uso de fogos de artifício durante uma apresentação musical. A casa de shows funcionava sem alvará e não possuía saídas de emergência.



O caso motivou mudanças na legislação mineira, tornando mais rigorosas as medidas de prevenção a incêndios e fiscalização de estabelecimentos.



Mesmo após 25 anos, sobreviventes ainda convivem com sequelas físicas e psicológicas. Apesar do reconhecimento judicial de falhas na fiscalização por parte da Prefeitura de Belo Horizonte, diversas vítimas seguem sem receber indenizações.



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