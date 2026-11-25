O número de casos confirmados de Covid-19 mais que dobrou em cinco dias em Belo Horizonte. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, os registros passaram de 352, no dia 14 de novembro, para 789, no dia 19.



Neste ano, 12 pessoas morreram em decorrência da doença na capital mineira, sendo 11 delas idosas. O aumento dos casos reforça a importância de manter a vacinação em dia, principalmente entre os grupos mais vulneráveis.



As doses estão disponíveis gratuitamente nas 154 unidades de saúde da capital mineira. Entre os públicos contemplados estão idosos, crianças de seis meses a cinco anos, profissionais da saúde e demais grupos prioritários. Ainda não há previsão de ampliação da vacinação para o restante da população.



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