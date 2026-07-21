A Hora da Venenosa: Ronaldinho Gaúcho estaria vivendo dois relacionamentos ao mesmo tempo

O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho estaria mantendo dois relacionamentos simultaneamente.



Na última semana, a Hora da Venenosa comentou o suposto namoro do ex-craque com a comissária de voo Ingryd Guadagnin, de 33 anos. Os dois teriam se conhecido há cerca de cinco anos e estariam juntos há, pelo menos, dois.



No entanto, segundo as informações divulgadas, Ronaldinho também viveria um relacionamento sério com a empresária mineira Kamila Simioni, com quem estaria há, no mínimo, dois anos.



No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!