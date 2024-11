Furtos de grades de bueiros se intensificam e coloca pedestres em risco no centro de BH

O furto de grades de bueiros tem se tornado um problema para quem circula pelo centro de Belo Horizonte. Além de causar prejuízos aos setores públicos, esse crime também representa uma ameaça à segurança dos pedestres. A Prefeitura de Belo Horizonte garantiu que a Guarda Municipal atua no combate aos crimes de danos ao patrimônio público por meio de patrulhamento preventivo, com rondas periódicas 24 horas por dia. Veja a matéria completa no vídeo acima.