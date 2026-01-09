Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Imagens mostram ônibus em movimento em chamas, na BR-381, em Igarapé (MG)

Veículo transportava 47 passageiros; não houve feridos

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

Um vídeo mostra o momento em que um ônibus de turismo pegou fogo na manhã desta sexta-feira (9), na BR-381, na altura do km 519, em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. Apesar do susto, não houve registro de vítimas.

  • minas-gerais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.