Motociclista morto após descarga elétrica é enterrado em BH

O corpo do motociclista Sandro Henrique Caetano de Jesus, de 32 anos, foi enterrado nesta terça-feira (27), em Belo Horizonte. Ele morreu após ser atingido por uma descarga elétrica durante o temporal do último domingo (27), enquanto passava pelo bairro Santo Antônio, na região Centro-Sul da capital. Sandro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital João 23, mas não resistiu. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) lamentou o ocorrido. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga o caso e aguarda laudos para esclarecer as circunstâncias e a causa da morte. A Defesa Civil de Belo Horizonte acompanha a apuração e informou que ainda não é possível confirmar se o motociclista foi a primeira vítima do período chuvoso na capital.



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