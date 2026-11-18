Um mototaxista, de 41 anos, aguarda há uma semana por transferência hospitalar após sofrer um acidente de trânsito em Três Marias, na região Central de Minas Gerais, no dia 11 de novembro. Leonardo Marques de Souza sofreu fraturas na perna e na bacia. Ele passou por uma cirurgia na perna, mas o hospital onde está internado não realiza o procedimento necessário na bacia.



Segundo a esposa, Leonardo sente dores intensas mesmo com o uso de medicamentos. Diante da demora, a família busca uma solução judicial para acelerar a transferência. Dados da Secretaria de Estado de Saúde apontam mais de 382 mil registros de solicitações de procedimentos cirúrgicos aguardando atendimento em Minas Gerais.



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